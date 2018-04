Carrefour perto de levar o Atacadão O Carrefour está perto de se tornar a maior rede varejista do País. No final da tarde de quinta-feira, 19, o grupo entrou na reta final para comprar o Atacadão, segundo fontes próximas às empresas. Com a aquisição, os franceses reassumem a liderança do mercado após terem perdido o posto para o grupo Pão de Açúcar seis anos atrás. Atual terceiro colocado no ranking de supermercados, o Carrefour desbancará o Wal-Mart e o Pão de Açúcar em faturamento com uma único golpe. Wal-Mart e Pão de Açúcar ainda estão no páreo. Até agora, o Carrefour fez a melhor oferta: em torno de R$ 2,4 bilhões. O negócio deve ser concluído no início da próxima semana. A proposta da rede francesa não era esperada. Ela ocorreu mesmo antes da entrega do balanço auditado do Atacadão. O Atacadão era o último grande negócio do varejo brasileiro, considerado até mais determinante que o Sonae, adquirido pelo Wal-Mart em 2005 por US$ 750 milhões. O Atacadão, com apenas 36 lojas em oito estados, tem um faturamento anual de R$ 5 bilhões. A última oferta oficial pelo controle do Atacadão veio do fundo de private equity do banco Merrill Lynch há cerca de três anos. O valor da proposta, considerada baixa pelos donos, era de US$ 650 milhões. Na ocasião, eles tinham 21 lojas e outras duas sendo abertas. Essa é uma das compras mais disputadas do varejo. Ela é estratégica para todos os grandes competidores, inclusive para o Makro, o segundo maior atacadista brasileiro, ultrapassado pelo Atacadão há quatro anos. Quem levar ganhará - ou manterá, no caso do Pão de Açúcar - a liderança do mercado. Para o Carrefour, é a chance de retomar o poder perdido no passado e conter o avanço expansionista do rival americano Wal-Mart, que em dois anos comprou o Bompreço e o Sonae, chegando mais perto do líder Pão de Açúcar e ultrapassando o Carrefour. Em 2004, a diferença entre o faturamento do Carrefour e o do Wal-Mart era de R$ 10 bilhões. No último balanço publicado pela revista Supermercado Moderno, com números de 2006, o Wal-Mart passou a rede francesa, com uma receita de R$ 12,9 bilhões - o Carrefour faturou R$ 12,687 bilhões. No caso do Pão de Açúcar, a compra o colocaria numa posição confortável, mais distante dos rivais. O interesse da rede pelo modelo de atacado, ainda não operado por ela, já foi demonstrado em algumas ocasiões por seus executivos. O Wal-Mart vinha sendo considerado o favorito ao negócio. Era a única grande rede de supermercados que tinha lojas no formato atacado, o Sam?s Club. Mais: após duas aquisições bem sucedidas no Brasil, a subsidiária estava em alta conta com a matriz. ?O grupo gastou mais de US$ 1 bilhão nos últimos dois anos com aquisições bem feitas e tinha sinal verde para conseguir mais dinheiro?, disse uma fonte próxima à companhia. ?O Wal-Mart já se estruturou com um time especializado em compras. Tem uma equipe fixa de três pessoas, que pode subir para 12 quando ele entra uma aquisição.? No varejo, a conquista da liderança não é um feito que só faz bem ao ego. Ser o maior significa também ter mais poder de barganha com os fornecedores. Em outras palavras, ser grande traz, pelo menos em tese, preços menores para o consumidor e mais rentabilidade para o caixa da companhia, o que é fundamental num negócio de margens tão apertadas como esse. O Atacadão, fundado nos aos 60 pelo empresário Alcides Parizotto (atual dono da incorporadora InPar), pertence à família Lima e aos executivos Farid Curi e Herberto Uli Schmeil. O negócio estava à venda há pelo menos três anos. Em meados de 2006, o processo entrou na fase de ?due dilligence?, quando os interessados visitaram as salas de dados a fim de analisar a fundo as finanças da companhia. A falta de um balanço auditado - ele só será entregue na semana que vem - gerou desconfianças a respeito da saúde financeira do grupo e de pendências tributárias. Além de ser um negócio de grande porte, o Atacadão chama a atenção da concorrência pela estrutura espartana de custos e pelo preço baixo oferecido ao consumidor. As lojas do Atacadão representam o oposto da imagem de um supermercado moderno - são escuras e meio desorganizadas. A rede não faz marketing e nem oferece sacolas aos clientes na saída.