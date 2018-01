Carrefour pretende investir R$ 1,79 bi no Brasil A rede francesa de supermercados Carrefour planeja investir cerca de 500 milhões de euros (R$ 1,79 bilhão) em suas operações no Brasil entre 2005 e 2007, de acordo com o jornal francês "Les Echos". A varejista pretende revigorar seus negócios no País, após perder a liderança no setor para o grupo Companhia Brasileira de Distribuição S/A.