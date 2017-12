Carrefour reduz juros do cartão A rede de supermercados Carrefour anunciou ontem um corte de quase 60% na sua taxa de juros no crediário do cartão próprio. A taxa de financiamento em até 12 vezes, que era de 3,9% ao mês, caiu para 1,59%. O maior concorrente do Carrefour, o Grupo Pão de Açúcar, não havia alterado seus juros e nem se pronunciado até ontem à noite. A nova taxa do Carrefour, para eletroeletrônicos e produtos de bazar, vai vigorar para compras financiadas até o dia 24 de dezembro. Mas não está descartada a possibilidade de manutenção das taxas após a data. A perspectiva de redução da taxa de juro básico nas próximas semanas, a proximidade do Natal e a possibilidade de atrair novos clientes para o crediário pesaram na estratégia do Carrefour. Na sua avaliação, conforme o resultado da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) no próximo dia 20, que pode decidir por mais um corte da taxa básica de juros - Selic -, o Carrefour pode manter suas taxas reduzidas. Há comentários no mercado financeiro que na reunião do Copom a taxa Selic, que está em 16,5% ao ano poderia ser reduzida para 16% ao ano. A intenção da rede é aumentar o fluxo de consumidores em suas lojas e a carteira de financiamento. Hoje o Carrefour tem 2,5 milhões de associados. Em novembro, a rede chegou a anunciar uma campanha, também de tempo limitado, reduzindo a taxa atual de juros para 1,80% ao mês, mas a repercussão ficou abaixo do esperado. Com a liberação do 13 .º salário e a proximidade do Natal, a rede espera um retorno maior.