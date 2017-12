Carrefour reduz taxas de juros no crediário A partir de hoje, os 75 hipermercados Carrefour estão praticando taxas mais baixas de juros no pagamento das dívidas de seu cartão. Os juros caíram de 3,9% para 1,59% nos financiamentos de doze meses. Estas taxas serão praticadas na compra de produtos eletroeletrônicos e nos disponíveis no bazar. O pagamento no sistema rotativo continua com taxa zero, até 40 dias. Segundo o diretor da Carrefour Administradora de Cartões de Crédito, Eric Cohen , o objetivo do Carrefour é facilitar as compras de Natal para os nossos consumidores.