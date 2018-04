Carrefour tem lucro líquido de US$ 450 milhões A rede francesa de supermercados Carrefour SA excedeu as expectativas com um aumento de 25% em seu lucro no primeiro semestre de 2002, porém continuou cautelosa em relação ao ano de 2002, apesar de seu plano agressivo de abertura global de lojas. Devido ao sucesso do programa de reduzir os custos financeiros e operacionais, a segunda maior rede mundial de supermercados teve um lucro antes de itens especiais de 400 milhões de euros (US$ 392,2 milhões) no primeiro semestre de 2002, ante os 320 milhões de euros em igual período de 2001. O lucro líquido cresceu 4,1% para 459 milhões de euros (US$ 450,0 milhões), de 441 milhões de euros em 2001, que inclui um ganho de 121 milhões de euros (US$ 118,6 milhões) a partir da venda da varejista de alimentos congelados Picard. As vendas no período caíram 1,1% para 33,09 bilhões de euros (US$ 32,3 bilhões), de 33,47 bilhões de euros no ano passado. A empresa reiterou a estimativa de crescimento do lucro em 2002 de 10% a 15%. O Carrefour disse que apesar dos contínuos temores cambiais na América Latina exercerem um "impacto significativo" sobre as vendas do grupo, o efeito nível dos lucros será marginal e que continuará com o plano de abertura de lojas, inclusive dois hipermercados no Brasil no segundo semestre. A companhia disse que 12% da sua receita total origina-se da América Latina, mas apenas 2% do lucro operacional. Daniel Bernard, executivo-chefe do Carrefour, afirmou que 31 novos hipermercados serão abertos em âmbito global entre julho e dezembro. A companhia anunciou o primeiro novo hipermercado na França e disse que até o final do ano adquirirá outro no país, o qual ainda representa metade da receita do grupo e dois terços do lucro operacional. Outras aquisições de hipermercados na França em 2003 são possíveis, disse a empresa.