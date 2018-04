Carrefour tem queda de 1,2% nas vendas A varejista francesa Carrefour teve queda de 1,2% nas vendas mundiais no segundo trimestre deste ano, para 23,44 bilhões de euros. A segunda maior varejista do mundo, atrás apenas da americana Wal-Mart, continua se esforçando para restabelecer a demanda em seus mercados-chave europeus e disse que não espera melhora nas condições do mercado no curto prazo. No Brasil, as vendas da empresa cresceram 16,7% no segundo trimestre.