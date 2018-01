Carrefour terá de indenizar funcionária acusada de furto Uma funcionária do Carrefour terá de ser indenizada pela rede por ter sido indevidamente acusada de participação em furto no supermercado. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve condenação imposta ao grupo pela Justiça do Trabalho de São Paulo no valor de R$ 10 mil. Segundo o relator no TST, juiz Luiz Antonio Lazarim, a empregada foi submetida a constrangimento, acusada de improbidade, presa e teve que responder a inquérito e a uma ação criminal, vindo a ser absolvida. O relator ressaltou que, ao acusar a funcionária, o supermercado denegriu sua honra e imagem. A trabalhadora foi contratada como assistente de caixa/patinadora, realizando cancelamentos de compras, além de outros serviços junto ao caixa. Ela já havia sido premiada diversas vezes como funcionária exemplar. Acusada de furto qualificado pelo gerente, foi conduzida no denominado "chiqueirinho" de uma guarnição policial ao 26º Distrito Policial de São Paulo, onde ficou presa por seis dias. O processo criminal durou dois anos, período em que permaneceu desempregada. Na Justiça do Trabalho, a mulher pediu a reparação pelos danos morais e materiais sofridos, além do pagamento das verbas rescisórias a que tinha direito. A 58ª Vara do Trabalho de São Paulo acatou o pedido e considerou que não foi provada a participação da patinadora no furto ocorrido no supermercado. O Carrefour recorreu ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT/SP), alegando, entre outras coisas, que a empregada facilitou a passagem de compras sem o devido pagamento e que ela não foi ofendida material ou moralmente. O caso foi parar no TST, que acabou mantendo a decisão da Justiça do Trabalho de São Paulo.