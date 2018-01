Carrefour vai abrir 7 hipermercados no Brasil este ano O Carrefour afirmou hoje que pretende abrir 70 novos hipermercados em todo o mundo neste ano, sendo 7 no Brasil. O anúncio foi feito durante a divulgação do balanço, que apresentou uma queda de 15% no lucro líquido em 2004. "Nosso objetivo para os próximos três anos é estar entre os três maiores em todos os mercados em que decidirmos atuar", disse nota do grupo francês. A companhia também planeja lançar este ano 140 supermercados, 620 lojas de desconto e 275 lojas de conveniência em todo o mundo. No ano passado, no entanto, o grupo fechou 16 supermercados no Brasil, 18 na Espanha e 23 na Argentina. O grupo anunciou ainda a venda dos ativos no México para a rede varejista Chedraui. Com isso, somado à venda no Japão à Aeon, também anunciada hoje, o Carrefour afirma estar perto de concluir o programa de ajuste que totaliza 1 bilhão de euros (US$ 1,32 bilhão).