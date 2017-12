Carrefour vai expor produtos brasileiros em 18 países A partir da semana que vem, 9.356 lojas do Carrefour espalhadas por 18 países entre Europa, Ásia, Oriente Médio e Américas terão um espaço especial para promoção e venda de produtos brasileiros. A campanha, com duração de um ano, será lançada na terça-feira pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, em Varsóvia (Polônia), e entrará em vigor simultaneamente nas outras lojas incluídas no acordo firmado entre o grupo francês e a Agência de Promoção de Exportações (Apex), vinculada ao MDIC. Segundo o presidente da Apex, Juan Quirós, o Carrefour fez uma compra inicial de R$ 30 milhões em produtos brasileiros, sobretudo frutas tropicais frescas, para serem expostos e comercializados nos espaços. Pelo menos 60 produtores nacionais de frutas participam da campanha. Dentro da iniciativa de abrir o mercado dos países do leste europeu a produtos brasileiros, na mesma semana o Brasil participa, pela primeira vez, da Polagra Food, a maior feira de alimentos da região, a duas horas de Varsóvia, na cidade de Pozna. Com investimentos da ordem de 45 mil euros, a Apex assina na mesma semana na Polônia contrato com uma consultoria local para a prospecção de mercado para oito setores específicos da economia brasileira, entre eles cosméticos, alimentos e têxteis. O trabalho estará pronto 120 dias após a assinatura do contrato. Entre os dias 24 e 27, a Apex promove na Rússia o evento Moda Brasil, com estilistas brasileiros, para mostrar aos russos biquínis, roupas, calçados, cosméticos e alimentos brasileiros.