Carrefour vai investir R$ 600 milhões no Brasil em 2005 O grupo Carrefour vai investir 600 milhões de reais este ano na expansão de sua rede de supermercados no Brasil, informa o jornal francês Les Echos. O grupo de supermercados pretende abrir dez novas lojas no país em 2005. Para o próximo ano, o diretor-geral da empresa no Brasil, Jean-Marc Puyeo, prevê investimentos de 800 milhões de reais no País. O Carregour é a segunda maior rede se supermercados no Brasil. Recentemente, outro grupo francês, o Casino, passou a dividir com a família Diniz o controle do grupo Pão de Açúcar, maior rede do País.