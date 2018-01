Carro a álcool: Anfavea contra renovação O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), José Carlos Pinheiro Neto, confirmou que a entidade não vai apoiar um eventual programa de renovação de frota limitado aos modelos a álcool. "Não há interesse por parte da maioria das montadoras", afirmou Pinheiro Neto. Na opinião do presidente da Anfavea, se o governo tem intenção de adotar um programa para estimular a produção de carros a álcool, o plano deveria ser concretizado independentemente da renovação. Das quatro maiores fabricantes de veículos do País, somente a Fiat e a Volkswagen produzem modelos a álcool. A General Motors e a Ford já anunciaram a intenção de retomar sua fabricação nos próximos meses. As vendas destes modelos são inferiores a mil unidades por mês. O programa de renovação proposto pela Anfavea previa a concessão de um bônus na troca de um carro com mais de 15 anos de uso por outro novo. O desconto seria de R$ 1,8 mil se a troca fosse por um modelo a gasolina e de cerca de R$ 3 mil para uma versão a álcool.