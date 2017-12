Carro do futuro: prioridade é a segurança As montadoras estão investindo em segurança e tecnologia para tornar os automóveis menos dependentes da gasolina. Exemplo disso é a Ford que iniciou em janeiro de 1999 o projeto "cleaner, safer, sooner" - mais limpo, mais seguro e mais rápido, em inglês, respectivamente. Com esse projeto, a empresa passou a desenvolver dispositivos para diminuir a emissão de poluentes e tornar seus carros mais seguros. Entre as novas tecnologias em que a Ford vem trabalhando estão os chamados fuel cell vehicles (FCV), veículos que convertem energia química em elétrica usando hidrogênio e oxigênio e cujo único produto emitido é água. Os testes com FCV têm como base o Focus, lançado recentemente no Brasil, e que é o modelo da marca mais vendido no mundo. Híbridos Outra novidade são os chamados híbridos, que funcionam por meio de explosão de combustível líquido (gasolina ou metanol) combinada com energia elétrica. Segundo a montadora, esses carros reduzem sensivelmente o consumo de combustível. A previsão é de que ocupem 20% do mercado automobilístico nos próximos dez anos. Há ainda os veículos movidos apenas a eletricidade, já usados em frotas de serviços de entrega como o correio norte-americano. Um dos acessórios para a segurança é o SensorCar que tem como objetivo reduzir o risco de atropelamentos e colisões traseiras. Trata-se de um radar a laser que monitora o movimento de pedestres na frente do veículo e envia informações para um computador, que, ao detectar o risco de choque, aciona luzes de alerta no painel. Um alarme dispara a buzina se perceber alguém na trajetória do carro em perigo iminente. O mesmo mecanismo funciona com relação ao tráfego atrás do automóvel. Ao sinal de colisão, o sistema aciona o ajuste automático do cinto de segurança ao mesmo tempo que dispara um alarme. Pedestres Para os pedestres, as novidades começam com um grande airbag externo. O acessório, em testes no Ford Explorer, é disparado assim que o sensor detectar o risco de choque cobrindo uma parte do capô. Esse dispositivo foi projetado para diminuir o impacto no abdômen e quadril de pessoas com estatura média e cabeça e tórax de crianças.