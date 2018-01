Carro: juros estáveis e promoção com juro zero Os juros cobrados nos financiamentos de veículos em outubro permaneceram praticamente estáveis na comparação com setembro, de acordo com pesquisa realizada pela Agência Estado nos dias 29 e 30 de outubro. Os planos normais tiveram poucas alterações, mas para desovar os estoques, os bancos das montadoras têm planos promocionais para financiamentos em 12 vezes sem a cobrança de juros. O banco Fiat, para os financiamentos de veículos novos pleos planos normais, cobra juros de 2,38% a 2,97% ao mês, variando de acordo com a porcentagem de entrada e número de prestações. No entanto, os consumidores contam com taxas promocionais a partir de 1,55% ao mês para o Palio Yong 1.0 com entrada mínima de 50%. No banco Ford, as taxas variam entre 2,59% e 3,44% ao mês. Um plano de 24 meses para carros novos com 50% de entrada, por exemplo, está com juros mensais de 2,59%. Para carros usados com entrada de 30% e em 24 parcelas, a taxa cobrada é de 3,19% ao mês, e nos planos de 25 a 36 meses, juros de 3,44% ao mês. Pelo banco Volkswagen, um plano de 25 a 36 meses com entrada de 25% cobra juros mensais de 2,89%, ante uma taxa de 2,53% cobrada em setembro, tanto para carros novos quanto para semi-novos. Nos planos de 12 a 24 parcelas com 20%, os juros cobrados são de 2,69% ao mês, contra uma taxa de 2,45% ao mês de setembro. Os outros bancos que alteraram as taxas de juros do CDC foram o BankBoston, Cidade, HSBC, Itaú, Real e Unjibanco. O Banco GM não quis participar da pesquisa. Veja a pesquisa completa no link abaixo. Promoção Os bancos das montadoras General Motors, Fiat e Ford mantêm a promoção do "juro zero" para financiamentos em 12 prestações, mas por pouco tempo. O prazo para o término destas promoções, que terminaria em outubro, foi prorrogado por mais uma semana. A Volks, no entanto, anunciou o fim da promoção para o Gol Special com entrada de 35%, mas há a expectativa de que a montadora prorrogue também o prazo da promoção para acompanhar a concorrência. Na GM, a promoção do financiamento em 12 vezes sem juros vale para todos os carros novos, com entrada mínima de 35%, e vai até o dia 5 de novembro. Também até esta data a Ford decidiu manter a promoção para toda a linha Fiesta, com entrada de 50%. Na Fiat, a promoção vai até o dia 4 e vale para toda a linha Siena, nas compras com entrada 30%. Tabela comparativa entre os meses de setembro e outubro Carros novos e semi-novos Outubro Outubro Setembro parcelas média (%) Mínima (%) Máxima (%) média (%) Mínima (%) máxima (%) até 12 2,75 2,29 5,4 2,73 2,21 5,4 13 a 24 2,83 2,39 5,4 2,81 2,38 5,4 25 a 36 2,99 2,39 5,9 2,92 2,39 5,9 37 a 48 2,91 2,68 3,33 2,8 2,59 3,3 Carros usados Outubro Setembro parcelas média (%) Mínima (%) máxima (%) Média (%) Mínima (%) máxima (%) até 12 2,92 2,29 5,4 2,92 2,21 5,4 13 a 24 2,96 2,39 5,4 2,96 2,38 5,4 25 a 36 3,1 2,39 5,9 3,06 2,39 5,9 37 a 48 2,92 2,68 3,33 2,9 2,65 3,3