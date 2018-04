Carro mais barato do mundo ganhas as ruas

A montadora indiana Tata Motors entregou ontem o primeiro Nano, o carro mais barato do mundo. O modelo foi entregue a Ashok Raghunath Vichare, de 55 anos, que disse que se tratava de seu primeiro carro. O Nano é movido a gasolina, tem apenas três metros de comprimento e foi concebido em 2003 pelo controladora da Tata, Ratan Tata. Sua ideia era oferecer um modelo de baixo custo e eficiente no uso de combustível para milhões de motociclistas e donos de scooters na Índia. A versão mais básica do Nano custa 123,3 mil rupias (US$ 2.540) em showrooms em Nova Délhi; a versão mais cara, que traz itens como ar condicionado e limpador do vidro traseiro, sai a 172,3 mil rupias (US$ 3.549). "Eu espero que o Nano traga o prazer de dirigir para aqueles que estiverem comprando seu primeiro carro, e também para aqueles que já têm carro, mas querem um modelo urbano, moderno e de baixa emissão", disse Ratan Tata. Vichare está entre os 100 mil clientes na Índia que foram selecionados por sorteio para receber o Nano, de um total de 206.703 pessoas que haviam entrado com um pedido pelo carro. A Tata teve de sortear os clientes porque não tinha capacidade de produção suficiente para atender toda a demanda. A montadora pretende atender esses 100 mil primeiros clientes até dezembro de 2010. O lançamento do Nano foi atrasado em quase três meses, depois que a Tata teve de abrir mão de construir uma fábrica em Bengala do Oeste, por causa de protestos violentos de grupos de fazendeiros e de um partido político que disputavam a propriedade da região. A produção do carro começou em lotes na fábrica atual da Tata Motor em Pantnagar, no Estado de Uttarakhand. A montadora está construindo uma fábrica exclusivamente para o Nano em Sanand, no Estado de Gujarat. Essa unidade deve entrar em operação no final deste ano ou início do próximo.