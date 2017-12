Carro mais barato pela Internet A guerra oficial pelo mercado de carros populares começa na próxima semana. A Fiat anuncia o lançamento do Palio Young - uma versão que custará R$ 13,1 mil - e a redução do preço do Mille Smart, que será vendido a R$ 11,4 mil. Tudo isso para enfrentar o Celta, da General Motors. Mesmo incluindo o preço do frete, de cerca de R$ 450 em São Paulo, o Mille continuará mais barato que o novo modelo da GM, que será oferecido a R$ 13,3 mil. Assim como no caso do Celta, os novos preços anunciados pela Fiat irão valer para compras via Internet. A GM, que inicia as vendas do novo popular no dia 18, garante entregar o carro entre quatro e sete dias nas regiões Sul e Sudeste e em 19 dias no resto do País. A Fiat ainda não especificou prazos. A venda direta ao consumidor por Internet só poderá ser feita depois que o Conselho de Política Fazendária (Confaz) aprovar alterações no sistema de comercialização, o que pode ocorrer no dia 15, durante reunião entre os secretários de Fazenda de todos os Estados. O preço nas concessionárias Nas lojas, para pronta entrega, o Celta vai custar R$ 14,1 mil. O Palio Young será vendido a R$ 13,6 mil e o Mille Smart, a R$ 11,8 mil. Hoje, o preço de tabela do Mille é de R$ 12,8 mil. Os novos preços, que a princípio terão validade por 180 dias, já foram comunicados aos revendedores.