Carro: pacotes de opcionais trazem vantagem Na hora da compra de um modelo zero-quilômetro, o consumidor se vê em uma encruzilhada diante de diversas opções para compor o automóvel dos sonhos. Aí começa o dilema: equipar o carro com ar-condicionado? A direção hidráulica, é importante? E os pacotes fechados oferecidos pelas montadoras trazem vantagens? No meio de tantas dúvidas, o certo é que esses kits de opcionais resultam em boa relação custo/benefício. O problema, nesse caso, é a necessidade de haver maior poder de investimento. Fiat Um bom exemplo da economia gerada pelos pacotes é o do Fiat Palio: em uma concessionária da marca, os vidros elétricos dianteiros podem ser instalados por R$ 580,00. Mas por R$ 688,00 é possível instalar um kit que inclui vidros dianteiros e travas elétricos e apoio de cabeça para os bancos traseiros. O ar-condicionado quando instalado em uma autorizada Fiat sai por cerca de R$ 3 mil para o Palio EX. Já o kit de ar-condicionado, que inclui vidros verdes, custa R$ 2.330,00 para o Palio na versão Young (2 e 4 portas) e R$ 2.458,00 para o Palio EX. A Fiat ainda oferece o kit visibilidade que conta com vidros traseiros térmicos, limpador e lavador do vidro traseiro e espelhos retrovisores externos com comando interno para o Palio Young por R$ 240,00. O comprador que optar pela instalação só do limpador e lavador do vidro traseiro separadamente desembolsa R$ 700,00. Modelos como Siena e Palio nas versões EX e ELX e Palio Weekend ELX têm em oferta o kit conforto e o pacote de iluminação, esse último custando R$ 259,00 incluindo faróis de neblina e terceira luz de freio. "Nossos clientes sempre optam pelos kits de fábrica em nome da economia", afirma Gisele Famhani, vendedora da concessionária Milano, da Capital. Celta e Corsa A General Motors também oferece equipamentos em conjunto para seus modelos. Com um investimento extra de R$ 570,00, o Celta pode receber itens como pára-brisa degradê, chapa protetora do motor, desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro e ar quente. Já o Corsa Wind conta com um pacote que inclui ar-condicionado e chapa protetora do motor por R$ 2.127,00. Mas se consumidor preferir instalar somente o ar-condicionado pagará mais caro: R$ 2,7 mil. Renault A maioria dos acessórios que equipa os veículos da Renault também só estão disponíveis por meio de pacotes. O único opcional "isolado" existente para todos os carros da marca francesa é a pintura metálica - R$ 500,00, na média. O Clio RN 1.0, por exemplo, conta com o Pacote Lazer que inclui ar-condicionado, vidros dianteiros e travas da portas elétricos, toca-discos e bloqueio de ignição, por R$ 3.860,00. Caso o comprador não queira equipar o modelo com o pacote oferecido e optar por instalar os vidros dianteiros elétricos irá gastar somente nesse item R$ 650,00. Volkswagen A Volkswagen oferece para seus carros 1.0 o Módulo Light (R$ 322,00), que traz espelhos retrovisores externos na cor do veículo, teto moldado, faróis duplos dianteiros, lanterna de freio elevada e lanterna de neblina. De acordo com Fabricio Biondo, supervisor do suporte de vendas da Volkswagen, todos os pacotes de opcionais oferecidos pela marca tem o objetivo de facilitar a vida do cliente. "Geralmente, quando oferecemos o trio elétrico, o consumidor também faz questão do travamento elétrico à distância", afirma Biondo. Foi por meio de pesquisas que a Volks desenvolveu seus pacotes. "Eles têm valores agregados e não possuem descontos quando vendidos em conjunto", diz Biondo. Para a linha Golf, o cliente pode optar pelo Módulo Conveniência (R$ 1.739,00), com trava central à distância dos vidros élétricos, espelhos retrovisores com regulagem interna, sistema de alarme antifurto e aquecimento. Uma concessionária VW consultada cobrava apenas pela instalação dos vidros dianteiros elétricos R$ 950,00. Os carros da VW ainda contam com o Módulo Comfortline. Trata-se de opcionais que deixam o veículo com características mais luxuosas. Ele conta com abertura interna do porta-malas (elétrica), alças de segurança traseiras, dois apoios de cabeça no banco traseiro, banco do motorista com regulagem de altura, detalhes internos cromados, pára-sol direito com espelho e porta-documentos (no esquerdo) e temporizador do limpador do pára-brisas. O kit faz a Parati 1.0 16V subir de R$ 24.814,00 básica para somente R$ 25.595,00.