Carro para quem aplica em fundo DI Algumas instituições financeiras estão utilizando o sistema de sorteio para aumentar a captação de recursos em outros investimentos (veja mais informações sobre os prêmios para poupança no link abaixo). É o caso do Banco Bilbao Vizcaya (BBV). A instituição distribui um carro por dia útil e, periodicamente, outros prêmios extras - frigideiras, bicicletas, faqueiros, liqüidificadores, tostadeiras, jogos de xícaras de café, aparelhos de jantar, cafeteiras elétricas etc - para quem faz aplicações no HiperFundo BBV, um fundo DI. Em dezembro, o banco sorteará 60 pacotes de viagem como premiação extra de Natal. Para concorrer aos prêmios, pela loteria federal, basta manter saldo médio semanal de R$ 1 mil. Em outubro, o rendimento bruto do fundo ficou em 1,15%. No ano, até o dia 1º de novembro, acumula rentabilidade de 10,41%. O HiperFundo BBV é dirigido à pessoa física, aberto a clientes e a não-clientes do banco. A aplicação inicial, o resgate e o saldo mínimo residual são de apenas R$ 100. A taxa de administração é de 4% ao ano, tem desconto do Imposto de Renda de 20% e incidência de IOF para resgates antes de 30 dias.