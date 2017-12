Carro pela Internet pode sair mais barato A primeira opção de compra do carro zero-quilômetro por um preço menor pela Internet, disponível a partir de hoje, é o Celta, o último lançamento da General Motors. Pela rede, o Celta vai custar R$ 13.390,00, com o frete incluído. Nas concessionárias, terá preço de R$ 14.170,00. A partir de amanhã, também estará disponível na Internet o Mille Smart, da Fiat, pelo preço de R$ 11.440,00, mais o custo de frete. Nas concessionárias, o Mille Smart sairá por R$ 11.890,00, mais o frete. O custo médio do frete é de R$ 350,00. O preço menor do veículo pela Internet ocorre, primeiro, por causa da redução dos custos de estocagem e, segundo, pela eliminação de uma das etapas na cobrança da contribuição do PIS-Cofins (3,5%), segundo o diretor de Assuntos Institucionais da GM, Luiz Moan. Com a decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) na sexta-feira de apoiar a nova divisão das alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) entre os Estados, a partir das próximas semanas o consumidor deverá encontrar também opções de compra pela Internet dos modelos da Volkswagen e da Ford.