Carro ''popular'' da Land Rover chega ao mercado em 2010

A Land Rover, tradicional fabricante britânica de utilitários esportivos de luxo, comprada no ano passado pela indiana Tata Motors, vai lançar no início de 2010 seu carro "popular". Obviamente, não se trata de um modelo com motor 1.0. Popular, nesse caso, significa apenas um carro menor, com menos recursos, e um pouco mais barato. O crossover (misto de utilitário esportivo com sedã) LRX, apresentado em 2008 no Salão de Detroit como um carro conceito, deve chegar ao mercado europeu com preço médio estimado de 30 mil - a empresa não revelou os valores. Apesar do preço nem tão baixo assim, o novo carro pode ajudar a Land Rover a crescer nos mercados emergentes. Segundo o presidente mundial da companhia, Phil Popham, em visita ao Brasil esta semana, são exatamente esses mercados que vêm sustentando o desempenho da Land Rover. No Brasil os planos são de abrir sete novas lojas até o final do ano. Brasil, Rússia, Índia e China foram responsáveis por 50 mil dos 186 mil utilitários vendidos no mundo todo em 2008. Reino Unido e EUA são os dois principais mercados da marca, mas os emergentes avançam. A Rússia, em terceiro, deve ser superada este ano pela China, atualmente na quinta posição. O Brasil, que há três anos ocupa o décimo lugar no ranking, deve manter sua posição. Em 2008, foram vendidos 4.433 unidades no Brasil, 58% a mais que as 3.150 unidades vendidas em 2007, quando a Land Rover se tornou a marca de carros de luxo mais comercializada no País. "O Brasil é muito importante em termos de potencial. A crise atingiu o segmento premium nos países desenvolvidos, mas o crescimento nos mercados emergentes vem compensando as perdas." A crise obrigou a montadora a reduzir o ritmo de produção nas fábricas, com eliminação de turnos e cortes na força de trabalho. "Tomamos ações antes da crise piorar, mas mantivemos os lançamentos." Até o final deste anos, a empresa vai lançar novas versões de suas famílias de utilitários - Range Rover, Range Rover Sport e Discovery. No caso do LRX, seu lançamento sinaliza a entrada da companhia nos novos tempos, mais propícios para carros menores, mais econômicos e ecológicos. Além de ser mais leve e compacto que os modelos tradicionais do grupo, virá com a opção de motor híbrido (a diesel e eletricidade). EXPANSÃO "O ano passado foi muito bom para a Land Rover no País. Este ano, ficaremos satisfeitos se mantivermos o mesmo patamar", diz Luiz Tambor, diretor de vendas do grupo no Brasil. Como a categoria de utilitários não foi contemplada com a redução do IPI, Tambor estima uma queda de 10% nas vendas em 2009. "Mas os investimentos em novos pontos de venda não foram postergados", diz. A previsão é encerrar o ano com 34 concessionárias.