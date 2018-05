Carro submarino de James Bond está à venda por R$ 1,6 milhão

SÃO PAULO - O Lotus Esprit de James Bond que virava submarino no filme 'O Espião que me Amava', de 1977, vai a leilão em setembro.

No filme, um dos melhores da série, o espião interpretado por Roger Moore vai ao Egito atrás de um micro-filme roubado pelos russos com as rotas de submarinos.

Com o carro, que virava submarino e tinha até lança-mísseis, OO7 enfrentou o vilão Stromberg e seu arrepiante capanga Jaws, o gigante que cortava cabo de aço com os dentes. O preço estimado é de 500 mil libras, o equipalente a R$ 1,6 milhão.

O carro, apelidado de 'Wet Nellie' no set de filmagens em 1976, é baseado em um modelo da série Sprit I de 1977.

De acordo com a empresa RM Auctions, dona do veículo, a conversão do veículo para virar anfíbio e mergulhar como um submarino custou US$ 100 mil, o equivalente a R$ 222 mil.

Embora outros Esprits tenham sido usados no filme, Nellie comandou o momento mais interessante.

A RM cita uma narrativa pós-produção curiosa relacionada ao carro. Após as filmagens, o Esprit entrou em uma unidade de armazenamento em Long Island, Nova York, que havia sido paga antecipadamente por uma década.

Mas, quando o aluguel deixou de ser pago após dez anos, o conteúdo do depósito foi oferecido em um leilão 'cego' sem indicações do que havia em seu interior, segundo reportagem da BBC.

Um casal local entrou na proposta vencedora, cujo valor não foi divulgado, e descobriu o carro debaixo de cobertores quando o depósito foi aberto. Após a autenticação, o veículo foi colocado em curta exposição no Museu Automotivo Petersen, em Los Angeles. Desde então, ele foi mostrado muitor aramente ao público.

O Esprit anfíbio é o segundo carro de Bond mais conhecido de todos os tempos. O Aston Martin DB5 usado em 1964 no filme James Bond contra Goldfinger foi vendido pela mesma empresa por 2,9 milhões de libras, o equivalente a 9,7 milhões em 2010.

O leilão do Esprit será nos dias 8 e 9 de setembro.