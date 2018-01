Carro: utilizar oficina credenciada é mais seguro Em caso de colisão ou qualquer outro problema em que seja necessário o conserto do veículo, o segurado tem o direito de utilizar uma oficina credenciada pela seguradora. Na maioria dos casos, essa é a melhor opção, uma vez que um dos motivos que leva o consumidor a adquirir um seguro é garantir a assistência no caso de acidentes. Quando o segurado utiliza uma oficina não credenciada, não tem garantia do serviço. Além disso, um problema mal resolvido pode custar mais caro que efetuar o pagamento da franquia. Ao utilizar uma oficina credenciada, no caso de insatisfação, o segurado pode exigir que o conserto seja refeito. Vale lembrar que, para reparar danos causados a terceiros, o uso de oficina credenciada é obrigatório. Confira nos links abaixo mais informações sobre os serviços de seguros.