Carro velho, problema novo A transferência correta de toda a documentação é fundamental quando o consumidor vende o seu carro. Se o novo dono não transferir a documentação do veículo para o seu nome, o antigo proprietário pode arcar com multas que nunca cometeu. Ele corre o risco, inclusive, de ter sua carteira de habilitação suspensa, caso atinja o número máximo de pontos permitido por lei. No caso de negócios entre particulares, nem é possível reclamar no Procon, pois o órgão só aceita queixas contra empresas. O novo proprietário, por sua vez, é multado em 1% do valor de venda do carro se não fizer a transferência em 30 dias. Burocracia pode evitar dor de cabeça O presidente do Sindicato dos Despachantes do Estado de São Paulo, Francisco Castro Pereira, explica que o certo é protocolar uma declaração no Departamento de Trânsito (Detran), informando a venda. Nela, devem constar o nome do vendedor, o nome e documento do comprador e uma cópia do documento de transferência, já datado, assinado e com firma reconhecida. Pereira admite que na prática ninguém faz isso, e acaba desprotegido ao alegar que não tem responsabilidade sobre as novas multas do veículo. Sabendo o nome do novo proprietário, o consumidor pode pedir ao Detran o bloqueio do documento do carro, obrigando-o a transferir o veículo. Problemas da venda feita em feiras ou por anúncio de jornal Nestes casos, o vendedor perde totalmente o contato com o comprador. Pereira alerta que a pessoa tem de fazer boletim de ocorrência, provar que vendeu o carro e tentar não pagar as multas. Mas nem sempre o problema é descoberto a tempo, e o antigo dono só descobre o problema quando recebe em casa a primeira multa. O problema é que os pontos perdidos com as infrações serão considerados nos documentos do dono antigo, que pode perder a carteira. Um total de 20 pontos num prazo de 12 meses pode resultar na suspensão do documento por um prazo de 30 dias a um ano.