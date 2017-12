Carro zero ainda tem preço antigo O aumento no preço dos veículos aplicado pelas montadoras nas últimas semanas ainda não chegou ao bolso dos compradores. No estoque das lojas existem carros recebidos antes do reajuste. A reposição de estoque deve começar na próxima semana; em alguns casos, só na virada do mês. Isso significa que o consumidor ainda tem alguns dias para comprar a preço antigo. A concorrência acirrada, o mercado ainda com vendas em baixa e o mês de férias, quando o movimento tradicionalmente se retrai, impediram as concessionárias de aplicar os reajustes de preço nos carros que já estavam em seus pátios. Outra vantagem para o consumidor, no momento, é a nova queda dos juros para financiamentos. Grandes montadoras estão operando com juros em torno de 1,99% (Veja mais informações no link abaixo). Aumento de preços deve vir logo Pesquisa nas revendedoras confirmam o não repasse do aumento dos carros para os consumidores. Isso foi verificado na linha completa da VW e Chevrolet. As diferenças ficam para a expectativa do tempo de duração dessa espécie de congelamento de preços. "Até o próximo fim de semana estaremos praticando preços antigos", diz Oswaldo Caldeira, da GM Pompéia. Ele adverte, no entanto, que não haverá como segurar o preço dos carros faturados pela General Motors após o dia 12 de julho, e que estão prestes a chegar às revendedoras. Já as revendas Fiat, com estoques menores, são as que têm menos produtos a oferecer com o preço antigo. A estratégia, então, passa a ser a valorização diferenciada do usado na troca pelo novo e a oferta de seguro total de seis meses para os modelos com motor 1.0, com o que esperam segurar os clientes.