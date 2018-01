Carro zero é mais barato pela Internet A venda de carros pela Internet pode se tornar a médio prazo uma opção atrativa para o consumidor. Pelo computador você pode escolher um modelo, os seus acessórios e sua cor preferida, ou seja, o consumidor monta o carro de acordo com seu gosto sem precisar da intermediação de um vendedor. Além disso, os compradores terão acesso as promoções e mais informações sobre os produtos das montadoras. Outra vantagem da compra pela Internet é que o carro pode sair mais barato do que nas concessionárias. Depois da decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) que liberou a venda direta de veículos zero quilômetro pela Internet, o preço dos carros podem cair até 3,65%. A venda direta das montadoras sem intermediação das concessionárias elimina a incidência dos tributos, como o PIS/Confins, cobrado na revenda. Mas a compra pela Internet também tem sua desvantagem. É uma tradição na hora da compra de um veículo que é poder dar uma volta antes de comprar, sentir o cheiro do carro novo e verificar de perto todos os detalhes. No caso de carros usados, o caso mais complicado, pois o consumidor não consegue saber se o veículo está em perfeito estado. Fiat e GM vendem carros zero na rede A Fiat espera vender neste ano 7 mil carros pela Internet, volume que deve chegar a 20 mil unidades a partir de 2001. O site da empresa (veja no link abaixo) já iniciou as as vendas do Mille Smart e do Palio Young. Os carros da montadora são mais baratos via Internet O Mille Smart custa R$ 11.440,00, enquanto na loja sai por R$ 11.896,00. O Palio Young é oferecido a R$ 13.100,00 no site e a R$ 13.618,00 na concessionária. O valor do frete, que em São Paulo é de cerca de R$ 300,00, não está incluído. O diretor comercial do Banco Fiat, Marcos Moreira, disse que o site da Fiat é o único que responde a uma proposta de crédito pela Internet no mesmo instante em que ela é realizada. "O nosso crédito on-line é o mais avançado, pois respondemos na hora, enquanto os outros bancos prometem resposta algumas horas depois", explicou. A General Motors também está vendendo do Celta pela Internet ao preço de R$ 13.390,00, em seu site (veja o link abaixo). Na compra convencional sai por R$ 14.170,00, em ambos os casos com o frete incluso. Dependendo do resultado dessas experiências, as duas empresas, assim como as demais montadoras, deverão ampliar a oferta de produtos via rede. No caso da Fiat, o consumidor pode acessar o site e fazer o pedido da própria residência. Na GM, a encomenda precisa ser feita em uma revenda mas, a partir de novembro, também poderá ser feita de qualquer computador.