Carros 1.0 têm desconto nos juros As principais montadoras brasileiras, com exceção da Ford, estão oferecendo taxa de juros promocional para seus carros zero-quilômetro de motorização 1.0 até o próximo domingo. A Volkswagen adota a taxa de 0,95% ao mês para o Gol Special, com preço a partir de R$ 13.960,00, além de frete, pintura e R$ 90,00 da ficha cadastral do cliente. A Fiat oferece, nos planos em 24 parcelas, juros de 0,98% mensais para o Palio EX, com valor de tabela de R$ 13.290,00. A General Motors abaixou para 0,99% a taxa do financiamento da linha Corsa. Só a Ford optou por manter os mesmos juros de toda a sua linha - de 1,92% - para os modelos 1.0 Fiesta e Ka.