Carros: aço e plástico mais caros O presidente do Grupo Sogefi, Mário Milani afirma que poderá acontecer um "colapso" na cadeia de fornecimento de autopeças, caso o setor não consiga repassar às montadoras aumentos em insumos como aço e plástico. Milani, que preside o grupo fabricante Fran e as buzinas dos filtros Fiamm, chegou a afirmar que está torcendo por isso. De acordo com ele, os fabricantes de autopeças estão "brigando" para tentar repassar parte do aumento de cerca de 12% no aço. Ele prevê que, se não houver aumento de preços, muitas empresas vão quebrar. Milani disse também que as montadoras ainda estão considerando a cotação do dólar em R$ 1,65 para a compra de peças que levam insumos importados. Na opinião de Milani, as exportações do setor de autopeças vão crescer este ano. Isso deve resultar em um saldo positivo de mais de US$ 400 milhões na balança comercial.