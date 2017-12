Carros: coberturas do seguro obrigatório O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) paga indenizações por dano pessoal, morte, invalidez e despesas hospitalares e suplementares causados por veículo automotor terrestre. Entretanto, o DPVAT não cobre danos materiais. A indenização é paga pelo governo diretamente à vítima ou, em caso de morte, aos herdeiros legais. Para recebê-lo, a vítima não precisa averiguar a culpa do proprietário nem identificar o veículo. Basta ter havido a participação de um veículo para que o seguro seja acionado. Se a vítima receber indenização para cobertura de despesas médicas e hospitalares e, posteriormente, vier a morrer ou ficar inválida, terá direito a indenização específica. Entretanto, a indenização por invalidez não se acumula com a por morte. Nesse caso, o valor da indenização por morte tem descontada a quantia paga na indenização por invalidez. Veja nos links abaixo mais informações sobre DPVAT, seguros de automóveis e seguros em geral.