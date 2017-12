Carros da Fiat estão 1,5% mais caros A Fiat reajustou os preços de seus veículos em 1,5%. De acordo com a montadora, o aumento foi provocado pela alta nos preços de matérias-primas como aço, plásticos e metais nobres, e por reajustes de tarifas públicas, que teriam elevado os custos de produção do veículo em mais de 5%. No início da manhã, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou que está próximo o acordo entre as montadoras e as siderúrgicas para o aumento entre 12% e 18% no preço das chapas de aço. A Anfavea não interfere na negociação entre montadoras e siderúrgicas. A justificativa da Associação é que só a empresa pode avaliar seus custos e os ajustes nos preços. Preços dos veículos Com o aumento no preço dos veículos da Fiat, o terceiro do ano, o Palio 1.0, duas portas, passou a custar R$ 15.566,00. Já o Marea SX (sedã) foi reajustado para R$ 33.757,00. O modelo Mille Smart, lançado em maio, terá seu preço mantido pela empresa em R$ 12.855,00 (duas portas) e R$ 13.783,00 (quatro portas).