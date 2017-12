Carros da Ford ficam 2% mais caros A exemplo do que fez a Fiat na terça-feira (veja link abaixo), a Ford está repassando ao consumidor o aumento do preço do aço acertado com as siderúrgicas. O valor final dos veículos será reajustado em 2%. No caso da Fiat, o aumento foi de 1,5%, em média. Volkswagen e General Motors continuam negociando com os fornecedores, mas também devem anunciar novas tabelas nos próximos dias. A Ford não divulgou o índice que será repassado para cada modelo, mas o Ford Ka, o mais barato da marca, deverá custar cerca de R$ 15.400.