Carros da GM estão até 3,99% mais caros A General Motors anunciou reajustes de 0,49% a 3,99% nos preços dos modelos da marca. O menor índice ficou para o Corsa Wind, carro mais barato da marca, que passou a custar R$ 15.905,00 na tabela sugerida pela fábrica. O maior foi para a picape Silverado, que custa agora R$ 55.068,00. A GM foi a última entre as principais montadoras a anunciar nova tabela. Fiat, Ford e Volkswagen já haviam reajustado preços na semana passada, na média de 1,5% a 2%. O motivo do aumento num período em que as vendas estão em alta, segundo as empresas, é a elevação do custo de matérias-primas, principalmente do aço. As siderúrgicas pediam aumento de 12% a 14%. Revendedoras não estão repassando aumento ao consumidor Os reajustes da semana passada ainda não foram repassados aos consumidores pela maioria das lojas. Ao contrário, muitas continuam oferecendo descontos mesmo em relação à tabela antiga. A revenda Volkswagen Sopave, por exemplo, tem Gol Geração III 16v por R$ 16.800,00, 17% abaixo da tabela na versão 99/00. Na versão 2000, o preço não teve reajuste - R$ 17.400,00. A Variant importada, que teve reajuste de 5%, é vendida por 30% abaixo da tabela. A Sandrecar, da Ford, reduziu o desconto de 10% para 8% e vende o Ka a R$ 14.300,00.