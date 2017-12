Carros Fiat e VW também com juros mais altos Não só o Banco General Motors, mas todos os principais concorrentes que atuam no mercado de automóveis novos aumentaram suas taxas de juros nesta semana. Promoções como juros de 0,70% ao mês para o Palio Young ou 0,99% ao mês para o Gol Special foram suspensas. Os dois modelos ainda têm taxas menores que as utilizadas para o Celta (2,17% em 60 meses), mas em financiamentos com prazos mais curtos. Com o fim das campanhas de fábrica para Young e Special, o Mille Smart, carro zero-quilômetro mais barato do Brasil à vista, também tem o crediário mais acessível. Durante este mês, as revendas Fiat estarão oferecendo o Mille três-portas, que à vista e com frete incluso custa R$ 12,1 mil (pela tabela, tem preço sugerido de R$ 12.207,00), com sinal de R$ 990,00 e 48 pagamentos fixos de R$ 394,00, totalizando ao final de quatro anos R$ 19.902,00. A taxa é de 1,99% ao mês. Para planos em 24 e 36 meses e com a mesma entrada mínima de R$ 990,00, as taxas caem, respectivamente, para 1,79% ao mês e 1,89% ao mês, sendo válidas também para o Young. Aumentando o sinal para 50%, por exemplo, os juros dos dois caem para 1,55% em dois anos. O Gol Special também teve os juros do financiamento aumentados na segunda-feira, passando para 1,54% ao mês. Com preço à vista de R$ 14.338,00, já com frete e pintura metálica, o modelo tem entrada de R$ 7.169,00 (50% do total) e 24 parcelas fixas de R$ 368,90.