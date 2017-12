Carros: financiamentos mais longos As recentes reduções na taxa básica dos juros feitas pelo Banco Central e a tendência mais acentuada de retomada do crescimento econômico estão levando as instituições financeiras a ter mais tranqüilidade para oferecer prazos mais longos e taxas menores no crediário, avaliou o presidente da Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef), Fernando Mascarenhas. O Banco do Brasil pretende dobrar seu volume de financiamento destinado ao segmento de automóveis até o fim do ano. Em setembro, o banco vai lançar um pacote de medidas que inclui taxas mais atrativas, além de aumento de prazos e de limite de crédito. Atualmente, esse segmento fica com R$ 250 milhões da carteira de crédito pessoal da instituição, valor que poderá chegar a R$ 600 milhões. O gerente da divisão da área de varejo do BB, Cesar Munhoz, disse ontem que a carteira de crédito pessoal atualmente é de R$ 5 bilhões, mas até dezembro deve alcançar R$ 6 bilhões. A maior parte do crédito é destinada ao financiamento de carros usados. O banco opera atualmente com prazos máximos de 36 meses e juros de 2,2% no CDC e de 2,4% no leasing. Itaú lançou plano de 60 meses para financiamento de carros O Itaú anunciou um plano de 60 meses para financiamento de carros, com taxas que variam de 1,94% a 2,59%, dependendo do produto, do valor de entrada e do perfil do cliente, conforme explicou o diretor-executivo do banco, Ruy Moraes Abreu. O objetivo, de acordo com ele, é atender uma parcela de consumidores que procura prestações baixas. Ele admitiu, no entanto, que a maioria dos clientes prefere os prazos de 24 a 36 meses. Mesmo assim, o Itaú espera um crescimento de 10% nos financiamentos de carros. Desde dezembro, a carteira total de empréstimos do Itaú aumentou 55%. O Unibanco também informou ontem que vai ampliar o prazo de financiamento para carros, mas não adiantou o limite máximo a ser adotado. Atualmente é de 36 meses.