Carros: Ford aumenta juros do financiamento O Banco Ford aumentou hoje os juros para o financiamento de veículos da marca. A taxa mínima passou de 1,79% para 1,99% ao mês, de acordo com a assessoria de imprensa da montadora. Ontem, os bancos Fiat e General Motors anunciaram a elevação dos juros, motivada pelo aumento da taxa básica de juros (Selic) de 15,25% para 15,75% ao ano na semana passada. O Banco GM elevou os juros de 1,89% para 1,99% ao mês, em média. O Banco Fiat aumentou as taxas mínimas de 1,88% para 1,99% ao mês. Com a elevação as taxas ficaram entre 1,99%, para parcelamento em até 36 meses, e 2,09%, nos planos em até 48 meses - ambos com entrada mínima de 15%. A Fiat manteve os juros promocionais de 1,39% ao mês para a compra do modelo Palio Young, em até 48 meses e com entrada de 10%, e de 1,67% para o financiamento em até 30 meses do modelo Brava, com entrada de 30%. A diretoria do Banco Volkswagen está reunida esta tarde, discutindo um provável aumento das taxas. De acordo com revendedores da marca, os juros devem subir a partir de amanhã.