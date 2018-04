Carros: menos IPI, mais vendas A redução na alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) fez com que as concessionárias da capital aumentassem suas vendas em até 30% na primeira quinzena do mês. As grandes vedetes ainda são os carros populares, mas os veículos com motor entre 1.3 e 2.0 também estão ganhando espaço, já que a porcentagem de redução no IPI foi maior para os carros médios. De acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), nos primeiros 15 dias deste mês foram vendidos 30.857 carros com motor 1.0 e 12,2 mil automóveis com motor de 1.3 a 2.0. O gerente da Nova Veículos - revendedora GM -, Márcio Augustinelli, comenta que o crescimento nas vendas de todos os modelos foi, em média, de 30%. "Os carros populares sempre foram os mais procurados, mas desta vez, também estamos conseguindo desencalhar o estoque de carros com motores mais eficientes." Segundo Augustinelli, os modelos mais procurados são o Corsa Sedã 1.8 que custa R$ 25 mil e o Astra 2.0 completo R$ 28,5 mil. "Como a redução do IPI para os carros com motores acima de 1.0 é maior, os clientes chegam na concessionária e até pensam duas vezes antes de levar um modelo popular." Na revenda da Fiat - Fiorelli Veículos -, o maior aumento nas vendas foi por conta dos carros com motor 1.0, um crescimento de 20%. "Para todo cliente que entra na loja pedindo um carro popular nós sempre oferecemos os que têm motor mais sofisticado, afinal, o desconto do IPI é maior e vale a pena", diz o gerente da revenda, Djalma Lessa. Segundo ele, os modelos mais procurados nos últimos 15 dias forram: Palio Fire e Siena 1.0, que custam R$ 13.990 e R$ 19.599, respectivamente. O gerente da Original Veículos - concessionária Volkswagem -, Rui Gimenez, comemora as vendas da primeira quinzena de agosto. Ele diz que as vendas, em geral, cresceram cerca de 30%. "Ainda bem que o nosso estoque é muito grande e estamos conseguimos atender todos os pedidos." Gimenez ressalta que, apesar dos veículos com motor 1.0 serem os mais procurados, os outros modelos com motor de 1.3 a 2.0, também estão saindo do estoque. "Com a redução do IPI está compensando mais comprar um carro sofisticado, o desconto é bem maior." A revenda da Ford - Caoa Pompéia - também registrou aumento de 10% nas vendas deste mês. "O Focus 1.8 que custa R$ 29.840 é um dos mais procurados. E na linha popular, o carro-chefe é o Fiesta novo, vendido à R$ 18.990." Previsão de mais aumento De acordo com a Fenabrave, a venda de carros não populares, com motor de 1.3 a 2.0, aumentou 28% na primeira quinzena do mês e a previsão para completar agosto, entretanto, é de crescimento de 28,5%, total de 29,6 mil unidades. O total de carros vendidos nos primeiros 10 dias foi de 35.233. No mesmo período de julho, as concessionárias venderam 33.172 unidades. Um crescimento de 6,21%.