Carros podem subir até 5% Depois de ameaçar um aumento nas importações de aço, a Volkswagen cedeu às pressões das siderúrgicas e negociou um reajuste de preços. Com isso, os carros nacionais vão ter reajuste de 1,8% até 2%. Dos modelos Volkswagen, só o Gol Special, que custa R$ 15.516,00, não teve reajuste. Os modelos importados ficarão com um aumento ainda maior, em torno de 5%, por conta de alterações no cálculo dos impostos incidentes sobre esses produtos. Fiat e Ford também já anunciaram aumentos de 1,5% e 2%, respectivamente, nas tabelas de preços dos seus modelos. A GM pode anunciar novas tabelas ainda hoje (veja mais informações no link). Reajuste pode prejudicar aumento das vendas O impacto do aumento pode atrapalhar a ampliação de vendas neste mês, disse o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), José Carlos Pinheiro Neto. Ele admitiu que as montadoras perderam a guerra do aço. As siderúrgicas pediam em maio reajuste de 12% a 14%, mas algumas empresas conseguiram reduzir esse índice ou então parcelá-lo em vários meses.