Carros podem ter novo aumento Os preços dos veículos podem subir pela terceira vez este ano, apesar de as vendas não estarem em seus melhores dias. Este ano, as montadoras já aplicaram dois aumentos nos preços dos veículos, em torno de 1,5% cada um. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), José Carlos Pinheiro Neto, disse ontem que a entidade está fazendo um levantamento de todas as pressões de fornecedores por aumento de preços de matérias-primas. A razão desse levantamento, segundo o executivo, seria a de justificar para a opinião pública eventual alteração nos preços dos carros. Os fornecedores de aço, por exemplo, estão reivindicando entre 12% e 18% de aumento. Os fornecedores de tintas, segundo Pinheiro Neto, também estariam pedindo aumentos consideráveis, mas ele não revelou de quanto, além de fornecedores de outras matérias-primas. Estoques aumentam nos pátios e nas lojas Em abril, segundo a Anfavea, a produção cresceu pouco em relação a março - 0,82% - e as vendas das montadoras para as revendedoras tiveram uma discreta queda de 0,96%. Já os estoques das fábricas somados aos das lojas aumentaram 8,03%, de 120.637 unidades em março para 130.328 em abril. Isso porque as vendas do varejo (da loja para o consumidor), encolheram 4,4%. Pinheiro Neto manteve a previsão de produzir este ano 1,5 milhão de veículos, 240 mil a mais do que no ano passado, mas 80 mil a menos do que em 1998. O resultado de 1,5 milhão de unidades, contudo, dependeria do programa de renovação da frota, com incentivos fiscais a quem trocar o carro velho por um novo, e que foi recusado pelo governo.