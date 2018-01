Carros: preço do usado cai 0,08% em julho As pesquisas da Assovesp (Associação dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado de São Paulo) e do Sindiauto (Sindicato do Comércio Varejista de Veículos Automotores Usados do Estado de São Paulo) mostram que os preços dos carros usados também estão atraentes. Enquanto os novos vêm passando por reajustes, os preços dos usados registraram uma queda média de 0,08% em julho. Segundo a análise, o financiamento é outro responsável pelo incremento das vendas de veículos usados. Do total de carros negociados em julho, 68% foi realizado por meio de financiamento, ante 64% em junho. Os prazos médios subiram de 26 meses para 28 meses em julho. E o saldo financiado aumentou de 67% para 69% do valor do carro, no mês passado.