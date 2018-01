Carros usados subiram 3,77% em 2000 Os automóveis usados subiram, em média, 3,77% em 2000, segundo apurou o InformEstado, com base na Bolsa de Autos. Os carros da Fiat e da Volkswagen foram os que mais se valorizaram no ano passado, com média de 5,9% e 5,8%, respectivamente. A Ford teve variação média de 5,1% e a Chevrolet, de 3,2%. O destaque foi a Ipanema GL 95, modelo que subiu 30,9% no ano passado. No final de 1999, era oferecida por R$ 7.900,00, passando em dezembro para R$ 10.340,00. Estão ainda entre os mais cotados Saveiro, Quantum, Uno e Prêmio. Na lista dos 25 que mais subiram, aparecem somente modelos produzidos entre 1990 e 1995. Entre os carros que mais se desvalorizaram no ano passado, a liderança ficou com o Golf GL de 1995, que teve retração de preço de 19,2%. Outros dois Golfs, os GLX 2.0 feitos em 97 e 96, apresentaram queda de valor de 14,6% e 11,3%. Nos destaques negativos do mercado de carros usados figuram ainda os Chevrolet S10, Blazer e Omega, além do Honda Civic.