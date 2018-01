Carros usados terão certificado de qualidade A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) vai lançar, até o fim do mês, o Certificado de Qualidade para Veículos Usados, espécie de documento que garante a qualidade e procedência do veículo usado. A medida tem o objetivo de padronizar e garantir um setor que movimenta 1,1 milhão de unidades por ano. O certificado foi idealizado pela Fenabrave em parceria com o Instituto de Qualidade Automotiva (IQA), empresa que verifica a qualidade no setor automobilístico em países como os Estados Unidos. Segundo Luiz Antonio Bragatto, superintendente do Instituto, as concessionárias que pretendem ter o certificado terão de passar por uma auditoria técnica, ou seja, o IQA mensalmente vai inspecionar como os carros são avaliados em cada concessionária. Deste modo, os consumidores terão mais uma garantia pois no ato da compra irão receber uma espécie de relatório sobre o carro e tudo o que foi consertado anteriormente. Teste completo O teste de avaliação do veículo será muito mais completo. Bragatto divide em quatro áreas: segurança, procedência, aparência e desempenho. No quesito segurança serão vistoriados freio, direção, suspensão e outros pontos do carro. Quando o assunto é a procedência, será verificada toda a documentação do carro e no quesito aparência serão vistoriadas lataria e pintura. Já o desempenho vai saber se está tudo correto com o motor . Segundo Hugo Maia, presidente da Fenabrave, o projeto está sendo desenvolvido há mais de um ano. Mesmo assim, a técnica de defesa do consumidor da Fundação Procon, Maria Cecília Pallotta Rodrigues, diz que é necessário ficar atento a todos os detalhes. "O consumidor precisa analisar o carro e checar a documentação para não ter surpresas." Além disso, diz ela, é recomendado pedir a um mecânico de confiança para vistoriar o carro.