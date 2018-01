Carros: venda de populares usados cresce 20% As vendas de carros usados em fevereiro foram 3,6% menores do que no mês anterior. No entanto, a venda dos carros populares usados cresceu 20,23% no mesmo período. Em relação à fevereiro de 2000, as vendas foram 15,3% superiores. O presidente da Associação dos Revendedores de Veículos Automotores no Estado de São Paulo (Assovesp), George Assad Chahade, credita o resultado negativo do mês ao menor número de dias úteis em fevereiro, por conta do feriado de carnaval. Para ele a procura pelos populares foi maior por causa dos preços mais acessíveis desses produtos. Segundo Chahade, um modelo com um ano de uso é, em média, 20% mais barato que um zero-quilômetro. O carro popular mais vendido em fevereiro foi o Corsa Wind 95. Nos demais segmentos a liderança foi da Parati CL 96. De acordo com a Assovesp, os veículos usados em geral tiveram valorização de 0,08% no mês passado. Levando-se em conta só os populares, ocorreu uma desvalorização de 0,03%.