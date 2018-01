Carsale: compre seu veículo via Internet O UOL e o grupo Perigeu lançaram o Carsale, site de comercialização de veículos na Internet (veja link abaixo). Com investimento conjunto de US$ 5 milhões, o site vai permitir a compra online de carros de 35 marcas nacionais e importadas. De acordo com o diretor-geral da UOL, Caio Túlio Costa, a iniciativa é a primeira associação do provedor no Brasil para o lançamento de um site de comércio eletrônico. O serviço estará disponível a partir de domingo, com aproximadamente 2 mil ofertas de veículos. O consumidor poderá escolher o carro e, se desejar, recebê-lo em casa. O projeto já recebeu a adesão de 200 revendedores de todas as marcas. A previsão do Carsale é comercializar 2,5 mil carros este ano.