Carta de intenções com FMI prevê avaliação de compulsório A carta de intenções encaminhada pelo governo ao Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que o Banco Central (BC) preparará, no meio do próximo ano, um estudo de avaliação das precondições para a redução dos depósitos compulsórios ? parcela de recursos que os bancos devem recolher ao BC. Apesar disso, o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy, explicou que isto não pode ser entendido como um impedimento para eventual decisão de queda dos compulsórios antes de meados de 2004. Sobre a possibilidade de encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de autonomia do BC, Appy disse que, na carta de intenções, o governo se comprometa apenas a aproveitar uma janela de oportunidade para o envio da proposta. "Não nos comprometemos com prazos", disse. Meta de superávit Appy confirmou que o novo acordo do Brasil com o FMI contemplará a possibilidade de os Estados e municípios abaterem até R$ 2,9 bilhões de seus investimentos em saneamento no cálculo do superávit primário de suas contas em 2004. Na prática, a medida poderá representar um superávit primário consolidado do setor público no próximo ano inferior aos R$ 71,5 bilhões fixados como meta no acordo.