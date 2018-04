Carta de intenções da Argentina pode sair hoje Fontes do mercado financeiro informam que o ministro da economia, Roberto Lavagna, só enviará hoje ao FMI o rascunho da carta de intenções. A expectativa era de que Lavagna enviasse ontem o documento à número dois do Fundo, Anne Krueger. Porém, diante do silêncio do Ministério da Economia, já se espera que a iniciativa só seja tomada hoje mesmo. O acordo se limitará a rolagem da dívida. O que, no entanto, abrirá caminho para que o próximo governo consiga um crédito com a instituição financeira. Além disso, a solução com o Fundo permitirá que a Argentina receba linhas de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial para as exportações do setor privado. O rascunho do documento de intenções não terá soluções imediatas para o corralito (bloqueio dos depósitos que vigora há oito meses), mas deverá apresentar um cronograma e propostas para resolver o caso que paralisou o sistema financeiro argentino. O documento prevê queda de 13,5% do PIB este ano e crescimento de 3% para o ano que vem. Mas esta estimativa para 2003 está sendo considerada apenas um "desejo" pelos homens do mercado.