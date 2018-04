Cartão BNDES terá juro de 0,97%

O Cartão BNDES - voltado ao financiamento de produtos e serviços a micro e pequenas empresas - terá sua taxa mensal de juros reduzida de 1% para 0,97% a partir do próximo mês. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas que vêm sendo tomadas pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para fomentar investimentos, principalmente em inovação tecnológica. Apesar de o corte ser pequeno, o chefe do Departamento de Operações de Internet do BNDES, Rodrigo Barcellar, ressalta que o nível abaixo de 1% é simbólico porque nunca foi oferecido antes pelo cartão, lançado em 2003. "Além disso, a taxa ficará abaixo de outras linhas disponíveis às pequenas empresas no mercado. O desconto de duplicatas, por exemplo, tem taxa média de 1,6%. Já a linha de capital de giro pode chegar a 2,26%", diz ele. Essa é a quarta mudança anunciada no Cartão BNDES somente este ano. O banco já havia estendido o uso do cartão para a compra de material de construção, além da alternativa de parcelar as compras em até 48 vezes, quando o limite era de 36 vezes. Há algumas semanas, o banco anunciou, também, a possibilidade do uso do cartão para a aquisição de serviços, como registro de patentes, transferência de conhecimento e desenvolvimento de produtos. O BNDES já emitiu 205 mil cartões, dos quais 55 mil este ano. Em 2008, o produto movimentou R$ 934 milhões. "A expectativa do banco, no entanto, é de que este montante ultrapasse os R$ 2 bilhões este ano. Isso já seria uma resposta às medidas que estão sendo tomadas", prevê Barcellar. Podem requerer o Cartão BNDES empresas com faturamento anual de até R$ 60 milhões. O limite de crédito é de R$ 500 mil, mas como três instituições diferentes - Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco - são concedentes do produto, uma mesma empresa pode ter um cartão de cada uma dessas instituições. Com isso, o limite de crédito pode chegar a R$ 1,5 milhão.