Cartão da GM oferece resgate de peças O cartão de crédito internacional The GM Card, disponível em duas versões - Classic e Gold -, entra em nova fase. Agora, além de poder resgatar seus bônus na forma de desconto na compra de um Chevrolet 0km, seus clientes poderão utilizar 50% do saldo de bônus acumulados para resgate em peças, serviços e acessórios. A mudança atende a uma antiga solicitação dos usuários do cartão, que visa a utilizar os bônus mais rapidamente. Além disso, serão oferecidas mais vantagens para os clientes, como descontos e promoções para incentivar o uso do cartão e conseqüente acúmulo maior de bônus. O cliente acumula 5% de bônus em todas as despesas que efetua. Quanto maior a quantidade de bônus, mais resgates poderão ser efetuados. Os resgates de bônus serão válidos exclusivamente para peças genuínas GM, acessórios Chevrolet, produtos ACDelco e serviços de mecânica e funilaria, todos instalados, utilizados ou realizados em veículos GM na rede de concessionárias e oficinas autorizadas da Chevrolet. Os bônus já podem ser utilizados também para pagamento de lance do Consórcio Nacional Chevrolet, sob a condição de que a Carta de Crédito seja utilizada para compra de um Chevrolet 0km.