Cartão de crédito: fatura cresce com alta do dólar Compras no exterior com o cartão de crédito antes da disparada do dólar devem acarretar enorme prejuízo aos consumidores. Turistas em férias, estudantes em programa de intercâmbio e executivos que viajaram a trabalho entre os meses de fevereiro e março que efetuaram compras no exterior têm motivos de sobra para se preocupar com a alta do câmbio que vem se prolongando desde o começo do ano. O motivo é o crescimento da dívida em reais, contraída ao utilizar o cartão de crédito para efetuar compras no exterior. Quando o consumidor compra produtos fora do País utilizando o dinheiro de plástico, sua despesa é registrada na moeda local, só sendo convertida para reais no dia do vencimento da fatura do cartão. Dessa forma, se no intervalo de tempo entre a compra do produto e o vencimento da fatura ocorrer uma alta do dólar, o consumidor terá de pagar mais do que o esperado. No vencimento da fatura, as despesas cotadas em moeda estrangeira serão convertidas para reais, ao câmbio do dia. Geralmente, mas não necessariamente, as administradoras de cartão de crédito fazem a conversão com base na cotação do dólar turismo. Com a alta do dólar desde o começo do ano e mais intensamente nas últimas semanas, as faturas devem vir com valores bem acima do esperado. Para se ter uma idéia, logo nos primeiros dias no ano, o dólar turismo estava sendo cotado a R$ 2,02. Já no dia 28 de fevereiro, a cotação de fechamento foi de R$ 2,07. Segunda-feira, dia 16, os negócios no fechamento atingiram o nível mais alto desde a criação do real, ficando em R$ 2,21, significando uma alta de 9,4% no ano e de 6,76% em relação ao último dia do mês de fevereiro. Além disso, por determinação do Banco Central, o valor deve ser pago integralmente no dia do vencimento da fatura sem a possibilidade de financiamento, o que dificulta ainda mais a quitação da dívida. Ação por correção foi negada O recurso interposto pela ANDEC - Associação Nacional de Defesa dos Consumidores de Crédito, que pretendia, em ação civil pública, que o pagamento de despesas realizadas no exterior com a utilização de cartão de crédito até o dia 12/01/99 fossem feitas com base na cotação do dólar antes da desvalorização do real foi negado pelo tribunal de Alçada de Minas Gerais. Na ação, a ANDEC brigava pela cotação de R$ 1,22 por U$1 para as despesas de 21 consumidores. Segundo o relator do processo, as despesas efetuadas em cartão de crédito no exterior devem ser pagas de acordo com o estipulado em contrato, firmado na emissão do cartão. Além disso, com relação à data do câmbio para a conversão das faturas, a questão é regulamentada pelo Banco Central. O pagamento deve ser pelo equivalente em reais utilizando, na conversão para moeda estrangeira, a taxa de câmbio do dia do vencimento da fatura.