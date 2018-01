Cartão de crédito: juros sobem em agosto As taxas médias de juros no cartão de crédito subiram no mês de agosto, segundo pesquisa mensal realizada pela Agência Estado no dia 31 de agosto (veja os resultados completos no link abaixo).Os juros no rotativo, que sofrerão a maior elevação, passaram de 9,39% em julho para 9,63% ao mês em agosto, aumento de 0,24% pontos percentuais. Nessa modalidade, a administradora Fininvest apresentou a maior taxa na pesquisa, de 11,90% ao mês. Já a American Express cobra a taxa de 5,5% ao mês, a menor da categoria. A taxa média nos juros por atraso - cobrada proporcionalmente aos dias em atraso no pagamento da parcela - passou de 9,51% em julho para 9,65% em agosto. A menor taxa verificada foi de 3,50% ao mês referente ao cartão Premier/Mastercard do HSBC. E a maior foi de 12,40% ao mês do Real ABN Amro Bank. Em relação aos juros do cartão de crédito cobrados por saque diretamente no caixa eletrônico, a pesquisa apurou uma pequena elevação de 9,66% ao mês em julho para 9,76% em agosto. A maior taxa foi de 12,90% ao mês cobrada pela Fininvest e a menor foi 5,60% do Banco Safra. Juros do parcelamento caíram Já os juros do parcelamento - juro cobrado quando o cliente opta por fazer o parcelamento da sua compra -, únicos que apontaram queda, de 0,16% pontos percentuais, passaram de 6,65% em julho para 6,49% em agosto. Dentre as administradoras pesquisadas, a menor taxa cobrada foi de 2,78% ao mês do Banco Bilbao Viscaya e a maior foi do HSBC nos cartões Visa, Mastercard e American Express com 11,50% ao mês.