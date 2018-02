Cartão de crédito oferece seguro de viagem O seguro de viagem proporciona ao turista assistência médica em caso de enfermidade ou acidente, cobertura de gastos com medicamentos, serviços odontológicos, serviços jurídicos, indenização por perda de bagagem, ajuda em caso de perda de documentos e até traslados do corpo, em caso de morte. O seguro de viagem pode ser feito em corretoras ou na própria agência de viagem. Porém, algumas administradoras de cartão de crédito oferecem este serviço aos seus clientes por preços mais baixos ou até gratuitamente. Antes de escolher o seguro de viagem, é importante comparar os serviços e coberturas oferecidos e os preços cobrados pelas corretoras e administradoras. Os contratos geralmente duram o tempo da viagem, mas também podem cobrir todas as viagens durante um ano inteiro, produto voltado para pessoas que viajam ao exterior com freqüência. Alguns cartões de crédito oferecem gratuitamente um seguro de acidentes pessoais e de bagagem para clientes que comprar passagens aéreas, rodoviárias e marítimas nacionais ou internacionais com o cartão. Na American Express, por exemplo, o cliente que realizar a compra do bilhete de viagem com o cartão tem direito ao seguro de bagagem gratuitamente. O seguro de bagagem tem cobertura de até R$ 10 mil e seguro de acidentes em viagem, de até R$ 100 mil. Os seguros da American Express têm cobertura para serviços de assistência médica, exames médicos complementares, internações, intervenções cirúrgicas, gastos com medicamentos, assistência odontológica, translado médico e orientação em casos de roubo e perda de documentos. Cobertura de até US$ 1 milhão A gerente de produtos da American Express, Beatriz Carvalho, explica que de acordo com o valor da anuidade do cartão, o cliente tem uma cobertura diferente. O associado que possui o cartão Platinum, por exemplo, tem um seguro de acidentes de acidentes em viagem de até US$ 1 milhão e um seguro de bagagem e até R$ 15 mil. "Esses benefícios estão incluídos na anuidade do cartão. Basta o cliente precisar do serviço e nos ligar para contratar o seguro", avisa Beatriz. O telefone para contratar o seguro é 0800-781010. Credicard tem seguros adicionais Na Credicard, a assistência em viagens internacionais é um benefício para os clientes que possuem os cartões Visa Gold e Diners Club. Os seguros de viagem tem cobertura de até US$ 250 mil para os associados da Credicard que comprarem a passagem com o cartão da administradora. De acordo com o diretor de seguros da Credicard, Rogério Rocha, a empresa oferece uma série de assistência para os associados que não comprarem a passagem com o cartão da administradora. Entre os benefícios gratuitos estão assistência médica, assistência odontológica e farmacêutica, traslado médico, repatriamento de corpo, indicação jurídica e localização de bagagem extraviada. A Credicard também oferece a seus clientes a possibilidade de agregar seguros adicionais à cobertura gratuita, os chamados Travel Assist e Travel Assist Plus. O Travel Assist custa R$ 3,90 por mês e inclui cobertura de gastos médicos, repatriamento em casos de lesões, transporte em caso de falecimento e transporte em caso de roubo ou furto. O Travel Assist Plus custa R$ 5,80 mensais e oferece, além de todos os benefícios gratuitos, reembolso de passagem em caso de doença, reembolso de despesas com hotel e alimentação em decorrência do atraso do vôo e serviço de reserva de hóteis, passagens aéreas e aluguel de carros.