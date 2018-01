Cartão de crédito: operações crescem 35% Cresceram em 35% as transações realizadas com cartões de crédito no primeiro quadrimestre de 2000, com relação ao mesmo período do ano passado. O forte crescimento foi anunciado pela empresa Redecard S.A .O aumento de transações foi creditado ao crescimento do uso dos cartões de débito (Maestro e RedeShop) que subiram 68%. A Redecard realiza a pesquisa através das operações efetuadas com os cartões de crédito MasterCard, MasterCard Eletronic, RedeShop Crédito e Diners e também dos cartões de débito Maestro e RedeShop. O estudo foi efetuado em mais de 400 mil estabelecimentos comerciais conveniados no País.