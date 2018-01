Cartão internacional: saque em dinheiro paga taxa O turista pode sacar dinheiro em caixa eletrônico com cartão de crédito. Só que, para isso, é preciso pagar uma comissão bastante elevada: cerca de 4%. As compras e saques no exterior, por determinação do Banco Central (BC), não podem ser financiadas, e, portanto, não fazem parte do pagamento mínimo nas faturas de cartão. Os saques em dinheiro também não pagam 2% de Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), cobrado apenas sobre as compras de produtos e serviços. O Banco Central não autoriza cobrança de juro sobre saques efetuados com cartão de crédito no exterior entre a data do saque e a do vencimento da fatura. Portanto, se isso ocorrer, o turista deve reclamar na administradora do cartão. Se não for atendido, o problema deve ser levado a um dos órgãos de defesa do consumidor. Veja no link abaixo mais informações sobre viagens internacionais.